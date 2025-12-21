iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роджерс - об Эмери: Он гений

Тренер стал главным залогом успеха клуба.
Сегодня, 22:12       Автор: Андрей Безуглый
Морган Роджерс и Унаи Эмери / Getty Images
Морган Роджерс и Унаи Эмери / Getty Images

Хавбек Астотн Виллы Морган Роджерс расхвалил главного тренера команды Унаи Эмери.

Напомним, что накануне бирмингемцы разбили Манчестер Юнайтед, продлив свою серию побед до 11 во всех турнирах.

Роджерс считает, что главная заслуга - тренерская, так как именно Эмери привел коллектив к победам.

Тренер – гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляется вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся все это впитывать – в итоге получается идеальное сочетание

Ранее также сообщалось, что английский клуб - единственный в топ-5 лигах без побед в текущем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унаи Эмери Морган Роджерс

Статьи по теме

Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Челси нацелился на звезду Астон Виллы Челси нацелился на звезду Астон Виллы
Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Формула 122:55
Директор Ред Булл прокомментировал будущее Ферстаппена
Европа22:12
Роджерс - об Эмери: Он гений
Европа21:32
В топ-5 лигах осталась лишь одна команда без побед в текущем сезоне
Европа20:58
Бавария легко разгромила аутсайдера лиги
Европа20:33
Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед
Европа20:12
Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ
Бокс19:58
"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика
Формула 119:40
Перес: Мне действительно нужен был перерыв
Бокс19:28
Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри
Европа19:10
Барселона уверенно обыграла Вильярреал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK