Роджерс - об Эмери: Он гений
Тренер стал главным залогом успеха клуба.
Хавбек Астотн Виллы Морган Роджерс расхвалил главного тренера команды Унаи Эмери.
Напомним, что накануне бирмингемцы разбили Манчестер Юнайтед, продлив свою серию побед до 11 во всех турнирах.
Роджерс считает, что главная заслуга - тренерская, так как именно Эмери привел коллектив к победам.
Тренер – гений. Он точно знает, что делает, и понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз. Его энтузиазм и подход передаются нам, и благодаря этому у нас появляется вера в себя и особый драйв в игре. Именно этого он добивается, а мы стараемся все это впитывать – в итоге получается идеальное сочетание
Ранее также сообщалось, что английский клуб - единственный в топ-5 лигах без побед в текущем сезоне.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!