Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
Клуб из Бирмингема готовится к испытанию с Арсеналом.
Астон Вилла выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах. Во вторник, 30 декабря, Арсенал примет Астон Виллу.
Главный тренер клуба из Бирмингема Унаи Эмери поделился мыслями о том, чего он ожидает от игры:
У нас достаточно футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять Арсеналу. Но, конечно, это самый серьезный тест для нас. Мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными.
"Думаю, что Арсенал – фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите, как они выстроили команду, как развиваются, как качественно и количественно усиливается их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм – например, Кай Хавертц и Габриэл Жезус".
Напомним, что матч начнется в 22:15 по киевскому времени.
