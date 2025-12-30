Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал

Клуб из Бирмингема готовится к испытанию с Арсеналом.

Астон Вилла выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах. Во вторник, 30 декабря, Арсенал примет Астон Виллу.

Главный тренер клуба из Бирмингема Унаи Эмери поделился мыслями о том, чего он ожидает от игры:

У нас достаточно футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять Арсеналу. Но, конечно, это самый серьезный тест для нас. Мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными.

"Думаю, что Арсенал – фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите, как они выстроили команду, как развиваются, как качественно и количественно усиливается их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм – например, Кай Хавертц и Габриэл Жезус".

Напомним, что матч начнется в 22:15 по киевскому времени.

К слову, итальянский клуб проявляет интерес к лучшему бомбардиру Анже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!