Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии

В дебюте "вилланы" выглядели интереснее. Бирмингемцам удалось забить быстрый мяч благодаря стандарту. Пока гости ждали удара Роджерса, Дуглас Луис отдал на Абрахама, а тот с близкого расстояния пробил Рамсдейла.

Под занавес первого тайма Астон Вилла придумала проблемы на свою голову. Сначала Динь лишь благодаря отсутствию VAR не получил красную за фол против Джейкоба Мерфи. А потом вингера за пределами штрафной снес голкипер Бизот.

Подопечные Унаи Эмери остались в меньшинстве на всю вторую половину. Ньюкасл перехватил инициативу и смог перевернуть матч. Героем "сорок" стал Тонали, оформивший дубль за четверть часа.

Сначала итальянец разобрался в чужой штрафной после стандарта. А затем хавбек классным ударом из-за пределов штрафной уложил в нижний угол. Добил "вилланов" Вольтемаде, воспользовавшегося ошибкой обороны у собственных ворот.

Статистика матча Астон Вилла – Ньюкасл 4-го раунда Кубка Англии

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3

Голы: Абрахам, 14 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.31

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 6 - 5

Фолы: 11 - 10

