iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии

"Сороки" одержали волевую победу.
Вчера, 21:46       Автор: Антон Федорцив
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

В дебюте "вилланы" выглядели интереснее. Бирмингемцам удалось забить быстрый мяч благодаря стандарту. Пока гости ждали удара Роджерса, Дуглас Луис отдал на Абрахама, а тот с близкого расстояния пробил Рамсдейла.

Под занавес первого тайма Астон Вилла придумала проблемы на свою голову. Сначала Динь лишь благодаря отсутствию VAR не получил красную за фол против Джейкоба Мерфи. А потом вингера за пределами штрафной снес голкипер Бизот.

Подопечные Унаи Эмери остались в меньшинстве на всю вторую половину. Ньюкасл перехватил инициативу и смог перевернуть матч. Героем "сорок" стал Тонали, оформивший дубль за четверть часа.

Сначала итальянец разобрался в чужой штрафной после стандарта. А затем хавбек классным ударом из-за пределов штрафной уложил в нижний угол. Добил "вилланов" Вольтемаде, воспользовавшегося ошибкой обороны у собственных ворот.

Статистика матча Астон Вилла – Ньюкасл 4-го раунда Кубка Англии

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3
Голы: Абрахам, 14 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.31
Владение мячом: 43 % - 57 %
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 6 - 5
Фолы: 11 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Астон Вилла Кубок Англии

Статьи по теме

Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии
Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека
Астон Вилла может нарушить лимит второй сезон подряд Астон Вилла может нарушить лимит второй сезон подряд
Астон Вилла нацелилась на хавбека из Серии А Астон Вилла нацелилась на хавбека из Серии А

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде-2026, Джима - лучшая среди украинок
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Интер дожал Ювентус в Дерби Италии
Олимпийские игры22:59
Коцар вышла в финал биг-эйра на Олимпийских играх
Европа22:27
Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса
Европа21:46
Ньюкасл в большинстве выбил Астон Виллу из Кубка Англии
Украина21:25
Календарь Динамо: "бело-синие" закрыли сборы победой над РФШ
Олимпийские игры20:51
Марусяк и Калиниченко не попали в финал Олимпиады
Другие страны20:20
Роналду забил в первом поединке после бойкота
Европа20:02
Челси потерял из-за травмы основного защитника
Европа19:48
Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж
Европа19:16
Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK