Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж

Нападающий оформил юбилейный гол.
Сегодня, 19:48       Автор: Антон Федорцив
Харри Кейн / Getty Images
Форвард мюнхенской Баварии Харри Кейн дублем приложился к победе над бременским Вердером (3:0) в чемпионате Германии. Англичанин достиг отметки в 500 мячей за карьеру, сообщает Opta Sports.

В этот показатель входят голы на клубном уровне и национальной команде. Пятая часть мячей Кейна – с 11-метровой отметки. Более половины голов (280) нападающий оформил в составе лондонского Тоттенхэма.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за Баварию во всех турнирах, в которых оформил 41 мяч. Ранее он также выступал за английские Лестер, Норвич, Миллуолл и Лейтон Ориент. Статистика в сборной Англии – 112 матчей, 78 голов.

Тем временем Тоттенхэм назначил главного тренера до конца сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Харри Кейн

