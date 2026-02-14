iSport.ua
Бавария с дублем Кейна разгромила Вердер

Восстановили преимущество над дортмундской Боруссией.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

"Музыканты" сумели сдержать стартовый натиск мюнхенцев. "Ротен", однако, продолжили давить. В конце концов, в середине первого тайма Бавария забила дважды.

В первом случае помог VAR. Арбитр лишь на повторе разглядел фол против Карла, а Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А затем форвард получил мяч перед штрафной и искусным ударом под штангу застал врасплох кипера.

Вердер мог отыграть один гол перед перерывом, но Агу не хватило точности. А на старте второй половины Грюлль головой попал в штангу. Впоследствии свой момент упустили гости – Гнабри не воспользовался выходом один на один.

Впрочем, избежать разгрома бременцам было не суждено. На 70-й минуте мюнхенцы разогнали контратаку, на финише которой Горецка замкнул прострел Дэвиса – 0:3 в итоге. Бавария снова опережает Боруссию Д на 6 очков наверху Бундеслиги.

Статистика матча Вердер – Бавария 22-го тура чемпионата Германии

Вердер – Бавария – 0:3
Голы: Кейн, 22 (пенальти), 25, Горецка, 70

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.90
Владение мячом: 35 % - 65 %
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 2 - 4
Фолы: 10 - 6

