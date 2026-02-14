Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026
В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине в рамках биатлонных соревнований состоялся женский спринт.
Украину в гонке представляли Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Юлия Джима.
Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Джима, которая безупречно отработала на огневых рубежах и финишировала на 24-й позиции.
Меркушина и Дмитренко заработали по одному штрафному кругу и завершили спринт на 42-м и 54-м месте соответственно, но вместе с Джимой смогли квалифицироваться в предстоящую гонку преследования. С двумя промахами вне пасьюта среди украинок осталась только Городна, которая стала 76-й.
Победу в женском спринте с безошибочной стрельбой вырвала норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, а третьей на пьедестале стала ее соотечественница Лу Жанмонно.
Ferrari-Kirkeeide!— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 14, 2026
Maren Kirkeeide becomes Olympic Champion in sprint as she goes 10/10 and overpowers the field on the final loop 🤩 Gratulerer! 💕
📷 NordicFocus #biathlon #olympics pic.twitter.com/yWRIHn5FKf
Олимпийские игры-2026
Биатлон, женский спринт
- Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) 20:40.8
- Осеан Мишлон (Франция, 0+0) +3.8
- Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +23.7
- Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +40.0
- Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +40.6
- Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +49.6
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:34.6
42. Александра Меркушина (Украина, 0+1) +2:11.0
54. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:23.8
76. Елена Городна (Украина, 0+2) +3:30.5
Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжат мужская и женская гонки преследования, которые состоятся в воскресенье, 15 февраля.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.
