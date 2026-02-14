Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026

Три украинских биатлонистки квалифицировались в гонку преследования.

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине в рамках биатлонных соревнований состоялся женский спринт.

Украину в гонке представляли Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Юлия Джима.

Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Джима, которая безупречно отработала на огневых рубежах и финишировала на 24-й позиции.

Меркушина и Дмитренко заработали по одному штрафному кругу и завершили спринт на 42-м и 54-м месте соответственно, но вместе с Джимой смогли квалифицироваться в предстоящую гонку преследования. С двумя промахами вне пасьюта среди украинок осталась только Городна, которая стала 76-й.

Победу в женском спринте с безошибочной стрельбой вырвала норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, а третьей на пьедестале стала ее соотечественница Лу Жанмонно.

Олимпийские игры-2026

Биатлон, женский спринт

Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) 20:40.8 Осеан Мишлон (Франция, 0+0) +3.8 Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +23.7 Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +40.0 Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +40.6 Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +49.6

...

24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:34.6

42. Александра Меркушина (Украина, 0+1) +2:11.0

54. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:23.8

76. Елена Городна (Украина, 0+2) +3:30.5

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжат мужская и женская гонки преследования, которые состоятся в воскресенье, 15 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

