Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026

Три украинских биатлонистки квалифицировались в гонку преследования.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине в рамках биатлонных соревнований состоялся женский спринт.

Украину в гонке представляли Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Юлия Джима.

Двое украинцев финишировали в топ-30 мужского спринта

Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Джима, которая безупречно отработала на огневых рубежах и финишировала на 24-й позиции.

Меркушина и Дмитренко заработали по одному штрафному кругу и завершили спринт на 42-м и 54-м месте соответственно, но вместе с Джимой смогли квалифицироваться в предстоящую гонку преследования. С двумя промахами вне пасьюта среди украинок осталась только Городна, которая стала 76-й.

Победу в женском спринте с безошибочной стрельбой вырвала норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон, а третьей на пьедестале стала ее соотечественница Лу Жанмонно.

Олимпийские игры-2026
Биатлон, женский спринт

  1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) 20:40.8
  2. Осеан Мишлон (Франция, 0+0) +3.8
  3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +23.7
  4. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +40.0
  5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +40.6
  6. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +49.6

...

24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:34.6
42. Александра Меркушина (Украина, 0+1) +2:11.0
54. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:23.8
76. Елена Городна (Украина, 0+2) +3:30.5

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжат мужская и женская гонки преследования, которые состоятся в воскресенье, 15 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима женский спринт Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

