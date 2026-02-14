iSport.ua
Милан готов активировать опцию продления контракта с Модричем

"Россонери" намерены сохранить в составе звездного ветерана.
Сегодня, 16:40
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Милан заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Лукой Модричем.

Действующий контракт хорватского хавбека рассчитан до конца текущего сезона, однако "россонери" готовы активировать опцию продления соглашения до лета 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Читай также: Милан дожал Пизу на выезде

В ближайшие месяцы 40-летний полузащитник должен принять решение по поводу своего будущего, и у итальянского клуба есть высокие шансы сохранить его в составе, если он не завершит карьеру.

В нынешнем сезоне Модрич провел в составе Милана 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что, кроме Модрича, Милан также готовит новые контракты ряду игроков.

