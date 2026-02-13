Милан дожал Пизу на выезде
Подопечные Массимилиано Аллегри быстро завладели инициативой. Впрочем, реальной опасности воротам "башен" миланцы не несли. Но перед перерывом гости реализовали момент – Лофтус-Чик головой замкнул навес Атекаме.
Закрепить преимущество Милан мог на старте второго тайма. Но гол Рабьо отменили из-за игры рукой Фюллькруга перед пасом на француза. А потом форвард не реализовал одиннадцатиметровый, попав в штангу.
За такое расточительство Пиза вскоре наказала "россонери". Это Лойола после фланговой атаки отправил мяч в сетку из центра штрафной. Но героем Милана стал Модрич, который обыгрался с Риччи и точно пробил – 1:2 в итоге.
Команда Аллегри благодаря победе продолжила преследование соседей из Интера наверху Серии A. Милан набрал 53 очка и идет вторым в турнирной таблице. Тем временем Пиза – последняя (15 пунктов).
Статистика матча Пиза – Милан 25-го тура чемпионата Италии
Пиза – Милан – 1:2
Голы: Лойола, 71 – Лофтус-Чик, 39, Модрич, 85
Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 2.36
Владение мячом: 34 % - 66 %
Удары: 7 - 7
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 3 - 1
Фолы: 14 - 9
