Забарный не спас ПСЖ от поражения Ренну

Действующий чемпион потерпел третье поражение в сезоне.
Вчера, 22:00       Автор: Антон Федорцив
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Столичный Пари Сен-Жермен проиграл Ренну на выезде в 22-м туре французской Лиги 1. Украинец Илья Забарный вышел в старте парижан и отыграл все 90 минут.

"Красно-черные" открыли счет на 34-й минуте – Аль-Тамари накрутил Пачо и уложил в дальний угол с линии штрафной. Удвоил преимущество Ренн в середине второго тайма. Это Леполь головой замкнул навес из углового.

Надежду ПСЖ вернул Дембеле, воспользовавшись прострелом Хакими. Но финальное слово было за хозяевами. Эмболо под занавес поединка забил с нескольких метров. ПСЖ под риском потери лидерства (51 очко), а Ренн поднялся на 5-е место (34).

Статистика матча Ренн – ПСЖ 22-го тура чемпионата Франции

Ренн – ПСЖ – 3:1
Голы: Аль-Тамари, 34, Леполь, 69, Эмболо, 81 – Дембеле, 72

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 3.62
Владение мячом: 33 % - 67 %
Удары: 13 - 22
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 5 - 8
Фолы: 10 - 9

