Бенфика украинцев одержала победу над Санта-Кларой

Команде Жозе Моуринью удалось оформить быстрый мяч. На 16-й минуте в атаке вторым темпом Павлидис головой замкнул навес Араужу. А перед перерывом Пауло Виктор срезал в свои ворота прострел с левого фланга атаки лиссабонцев.

Азорцы ответили курьезным голом на старте второй половины. Не обошлось без помощи Трубина. Украинец не сумел поймать мяч после несложного удара Пасиенсии после стандарта.

На большее Санта-Клары не хватило. Бенфика благодаря победе догнала столичный Спортинг. Обе команды имеют по 52 очка и отстают от Порту на четыре пункта. Правда, у "львов" и "драконов" есть по матчу в запасе.

Анатолий Трубин отыграл весь поединок. Он выполнил 1 сэйв из двух ударов в створ ворот. Его соотечественник Георгий Судаков появился со скамейки запасных на 79-й минуте. За отведенное время хавбек выполнил 7 передач с точностью 86 % и нанес один выстрел (заблокирован).

Статистика матча Санта-Клара – Бенфика 22-го тура чемпионата Португалии

Санта-Клара – Бенфика – 1:2

Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Виктор, 38 (автогол)

Ожидаемые голы (xG): 0.28 - 1.58

Владение мячом: 53 % - 47 %

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 1 - 7

Фолы: 23 - 5

