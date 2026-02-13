Чех Йилек выиграл "золото" Олимпиады в конькобежном спорте

Стал олимпийским чемпионом в 19 лет.

Чешский конькобежец Методей Йилек выиграл золотую медаль Милана-2026. Юный спортсмен триумфовал в забеге 10000 м.

Победитель Олимпиады преодолел дистанцию ​​за 12:33,43 минуты. Йилек уверенно опередил россиянина под флагом Польши Владимира Семирунного. Третьим стал нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма.

Для Йилека "золото" на 10000-метровке стало второй наград на Играх этого года. Ранее он стал вторым в забеге на 5000 м. Там золотая медаль досталась норвежскому конькобежцу Саннеру Эйтрему.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м

1. Методей Йилек 12:33,43 минуты

2. Владимир Семирунный +5,65

3. Йоррит Бергсма +7,05

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!