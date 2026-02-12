Мигаль стала лучшей среди украинок в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2026
В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в лыжном спорте в женской гонке на 10 км с раздельным стартом.
Лучший результат среди украинских участниц на дистанции продемонстрировала Дарина Мигаль, которая заняла 65-е место.
Также Анастасия Никон финишировала 67-й, София Шкатула - 69-й, а Елизавета Ноприенко - 76-й.
Золото в гонке, как и ранее в скиатлоне, завоевала шведская лыжница Фрида Карлссон. Второй также стала ее соотечественница Эбба Андерссон, а третье место заняла Джесси Диггинс из США.
Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки
Гонка с раздельным стартом, женщины
- Фрида Карлссон (Швеция) 22.49,2
- Эбба Андерссон (Швеция) +46,6
- Джесси Диггинс (США) +49,7
…
65. Дарина Мигаль (Украина) +4.02,0
67. Анастасия Никон (Украина) +4.05,1
69. София Шкатула (Украина) +4.09,0
76. Елизавета Ноприенко (Украина) +5.07,2
