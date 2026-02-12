Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба

Рома ведет переговоры о возвращении Франческо Тотти, сообщает RomaPress.

Ранее предполагалось, что клуб готов предложить своей легенде пост технического директора. Однако, по сообщению источника, все не так просто.

Рома готова дать Тотти контракт на 1 млн евро и дать ему должность консультанта или посла клуба. Это в теории поможет интегрировать итальянца в структуру.

Сам же бывший футболист готов принять такое предложение лишь при одном условии - если ему гарантируют в будущем более высокую должность.

Тотти, который провел в Роме всю свою карьеру, хочет влиять на самые важные решения клуба.

