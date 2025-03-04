Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А
Франческо мог вернуться в футбол.
Бывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти рассказал сенсационную новость.
Тотти заявил, что в январе этого года к нему обращался клуб Серии А.
"В январе на меня очень сильно претендовала команда из итальянской Серии А, я не шучу. У меня все было хорошо, но я не хотел менять город. Что это была за команда? Все, что я хочу сказать, это то, что мне надо было жить ближе к Кассано".
Издание La Gazzetta Dello Sport, которому дал это интервью Франческо, намекает, что это могла быть Дженоа Руслана Малиновского.
Напомним, ранее Тотти уже рассказывал, что к нему обращался не один итальянский клуб.
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