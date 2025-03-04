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Футбол

Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А

Франческо мог вернуться в футбол.
Сегодня, 12:59
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Бывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти рассказал сенсационную новость.

Тотти заявил, что в январе этого года к нему обращался клуб Серии А.

"В январе на меня очень сильно претендовала команда из итальянской Серии А, я не шучу. У меня все было хорошо, но я не хотел менять город. Что это была за команда? Все, что я хочу сказать, это то, что мне надо было жить ближе к Кассано".

Издание La Gazzetta Dello Sport, которому дал это интервью Франческо, намекает, что это могла быть Дженоа Руслана Малиновского.

Напомним, ранее Тотти уже рассказывал, что к нему обращался не один итальянский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти Серия А

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