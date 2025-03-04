Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А

Бывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти рассказал сенсационную новость.

Тотти заявил, что в январе этого года к нему обращался клуб Серии А.

"В январе на меня очень сильно претендовала команда из итальянской Серии А, я не шучу. У меня все было хорошо, но я не хотел менять город. Что это была за команда? Все, что я хочу сказать, это то, что мне надо было жить ближе к Кассано".

Издание La Gazzetta Dello Sport, которому дал это интервью Франческо, намекает, что это могла быть Дженоа Руслана Малиновского.

Напомним, ранее Тотти уже рассказывал, что к нему обращался не один итальянский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!