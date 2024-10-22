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Тотти: Несколько клубов Серии А предлагали мне возобновить карьеру

"Император Рима" уверен, что с текущим уровнем чемпионата он легко мог бы показывать хорошую игру в течение последних 20-30 минут матча.
Сегодня, 18:11
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

FormБывший нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, что может возобновить карьеру игрока.

По словам футболиста, несколько клубов итальянского чемпионата были заинтересованы в его услугах.

"Были команды из Серии А, которые мне звонили. Если бы я хорошо тренировался, то через два-три месяца был бы готов играть полчаса, 20 минут. Это было бы тяжело, но уже были игроки, которые возвращались.

С сегодняшним уровнем Серии А я уверен, что еще имел бы что сказать", - заявил он в интервью Betsson

Также стоит сказать, что главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони рассказал, что Тотти писал ему о том, что он получал предложение от команды из элиты итальянского футбола, но этой командой не была Рома. Сам Франческо также высказался относительно того, за кого он мог бы поиграть.

"Месяц назад пришли приглашения, и они заставили меня задуматься. Я сказал себе: как так случилось, что спустя столько лет меня все еще приглашают? Возможно, какая-то дверь осталась незапертой... Сегодня в Серии А нет 10-ки, но она может вернуться.... Но в какие клубы? Для Ромы это было бы сложно, для Лацио невозможно, я бы даже не рассматривал это", - резюмировал Тотти

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Ромы пропустит игру против Динамо.the Roma star will miss the game against Dynamo.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти Серия А

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