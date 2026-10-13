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Футбол

Аутсайдер Серии А уволил тренера после провального старта сезона

Венеция распрощалась с Джованни Строппой, с которым выигрывала Серию B.
Сегодня, 14:51       Автор: Игорь Мищук
Джованни Строппа / Getty Images
Джованни Строппа / Getty Images

Главный тренер Венеции Джованни Строппа был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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58-летний специалист был уволен после поражения от Аталанты (1:3) в матче Серии А, которое стало шестым кряду в чемпионате. Вместе с ним команду также покинул его тренерский штаб.

Строппа возглавил Венецию летом 2025 года и вернул команду в высший дивизион, выиграв Серию B по итогам прошлого сезона.

Нынешний сезон Венеция начала с кубковой победы над Моденой (3:2), однако затем проиграла все свои шесть стартовых матчей в чемпионате, а также вылетела из Кубка Италии, уступив в 1/16 финала Удинезе (1:2). Сейчас команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Серия А Джованни Строппа

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