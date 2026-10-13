Аутсайдер Серии А уволил тренера после провального старта сезона

Главный тренер Венеции Джованни Строппа был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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58-летний специалист был уволен после поражения от Аталанты (1:3) в матче Серии А, которое стало шестым кряду в чемпионате. Вместе с ним команду также покинул его тренерский штаб.

Giovanni Stroppa sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. https://t.co/5CVMtit0PC #ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 https://t.co/C1xOc3YYvi — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 13, 2026

Строппа возглавил Венецию летом 2025 года и вернул команду в высший дивизион, выиграв Серию B по итогам прошлого сезона.

Нынешний сезон Венеция начала с кубковой победы над Моденой (3:2), однако затем проиграла все свои шесть стартовых матчей в чемпионате, а также вылетела из Кубка Италии, уступив в 1/16 финала Удинезе (1:2). Сейчас команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

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