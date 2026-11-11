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Сборная Украины U-19 выиграла первый матч второго раунда квалификации Евро-2027

С безумным камебком была обыграна сборная Израиля.
Сегодня, 16:07       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

В среду, 11 ноября, юниорские сборные Украины и Израиля встретились в первом туре второго раунда квалификации Евро-2027.

Уже на 10-й минуте израильтяне открыли счет после глупой ошибки в обороне. Но Украине понадобились всего три минуты, чтобы восстановить паритет.

Однако еще до конца первого тайма Израиль снова вышел вперед.

"Сине-желтые" проигрывали до самой концовки матча, пока не сумели оформить фантастический камбек. Сначала на 86-й минуте Дедов сравнял счет после углового, а в следующей же атаке Ткаченко вырвал победу.

Следующий матч сборная Украины проведет в субботу, 14 ноября, против Италии.

Евро-2027 U19. Групповой этап. Второй раунд. 1-й тур

Украина U19 - Израиль U19 3:2
Голы: Дедов, 13, 86, Ткаченко, 87 - Коэн, 10, Бен Симон, 40

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