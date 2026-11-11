Сборная Украины U-19 выиграла первый матч второго раунда квалификации Евро-2027
В среду, 11 ноября, юниорские сборные Украины и Израиля встретились в первом туре второго раунда квалификации Евро-2027.
Уже на 10-й минуте израильтяне открыли счет после глупой ошибки в обороне. Но Украине понадобились всего три минуты, чтобы восстановить паритет.
Однако еще до конца первого тайма Израиль снова вышел вперед.
"Сине-желтые" проигрывали до самой концовки матча, пока не сумели оформить фантастический камбек. Сначала на 86-й минуте Дедов сравнял счет после углового, а в следующей же атаке Ткаченко вырвал победу.
Следующий матч сборная Украины проведет в субботу, 14 ноября, против Италии.
Евро-2027 U19. Групповой этап. Второй раунд. 1-й тур
Украина U19 - Израиль U19 3:2
Голы: Дедов, 13, 86, Ткаченко, 87 - Коэн, 10, Бен Симон, 40
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