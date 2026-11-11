Франция лишилась двух звезд накануне матча с Италией

Сборная Франции не сможет рассчитывать на двоих игроков в предстоящих матчах Лиги наций, пишет RMC Sport.

Во-первых, травму получил Орельен Тчуамени. Француз, очевидно, пропустит всю международную паузу, так как Зидан уже вызвал ему замену.

Вместо хавбека Реала в расположение сборной прибыл Санни Меюлю.

Также как минимум против Италии не сыграет Килиан Мбаппе. Форвард получил небольшое повреждение и сейчас занимается восстановлением.

Ранее также сообщалось, что легенда АПЛ может стать президентом ФИФА.

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