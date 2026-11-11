НХЛ: Миннесота дожала Монреаль, Виннипег снова победил

В ночь на 11 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Нэшвилл в гостях уверенно обыграл Лос-Анджелес со счетом 3:0. Филип Форсберг оформил дубль, а еще одну шайбу забросил Вилсби.

В другом результативном матче Вашингтон на выезде одолел Оттаву – 3:2. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Гатсон. Также стоит отметить Виннипег, который обыграл Нью-Джерси со счетом 4:2. В составе победителей дублями отметились Мерсер и Коннор.

Монреаль – Миннесота – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – Бринк, 42

1:1 – Сузуки (Кофилд, Гатсон), 58

1:2 – Капризов (Болди, Хьюз), 60

Оттава – Вашингтон – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Рой (Чикран, Протас), 0

1:1 – Грейг (Шабо, Амадио), 31

2:1 – Ходжсон (Шабо, Холлидей), 36

2:2 – Дюбуа (Гатсон, Уилсон), 52

2:3 – Гатсон (Овечкин, Строум), 61

Виннипег – Нью-Джерси – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

1:0 – Мерсер (Перфетти), 7

2:0 – Коннор (Перфетти, Шайфли), 15

2:1 – Братт (Грицюк, Хьюз), 21

2:2 – Глесс (Ковачевич, Чисхольм), 21

3:2 – Мерсер (Иафалло, Бйорк), 51

4:2 – Коннор, 59

Коламбус – Флорида – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

0:1 – Беннетт (Лунделль, Джонс), 22

0:2 – Эллер (Верхеге, Экблад), 24

1:2 – Проворов (Воронков, Ничушкин), 39

1:3 – Беннетт (Экблад, Ткачак), 54

1:4 – Райнхарт (Лунделль, Луостаринен), 57

Сент-Луис – Детройт – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – Копп (Шаро, Реймонд), 19

1:1 – Зутер (Торопченко, Карло), 20

2:1 – Беррон (Томас, Снаггеруд), 22

3:1 – Снаггеруд (Холлоуэй, Томас), 55

3:2 – Зайдер (Реймонд, Копп), 58

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Форсберг (Хегландер), 5

0:2 – Форсберг (Хегландер, Шей), 30

0:3 – Вилсби, 57

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