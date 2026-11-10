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Канело может провести следующий бой против нового чемпиона мира из Великобритании

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес может вернуться в полутяжелый вес ради поединка с новым чемпионом мира по версии WBC британцем Уилли Хатчинсоном.
Сегодня, 17:22       Автор: Сергей Носенко
Канело Альварес / Getty Images
Канело Альварес / Getty Images

О возможном противостоянии рассказал многолетний тренер Альвареса Эдди Рейносо в комментарии ESPN KnockOut. По его словам, кандидатура Хатчинсона действительно рассматривается командой мексиканца.

"Да, без сомнения, Хатчинсон — один из вариантов для Канело. Посмотрим", — заявил наставник.

Рейносо также отметил, что следил за выступлениями британца и считает, что его подопечный способен победить такого соперника.

Заинтересованность в поединке выразил и сам Хатчинсон. 28-летний боксер рассказал talkSPORT, что уже получал телефонный звонок по поводу возможного боя и готов принять вызов.

"Я готов к этому. Думаю, он слишком маленький и уже слишком старый. Я бы просто разобрался с ним на ринге", — заявил британец.

Возможность встречи с Альваресом появилась после того, как Хатчинсон победил соотечественника Джошуа Буатси в матче-реванше и завоевал титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. После боя британец также упомянул среди потенциальных соперников Энтони Ярда и Бена Уиттакера.

Сейчас Альварес остается чемпионом WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг), а возможный бой с Хатчинсоном потребовал бы возвращения в категорию до 79,4 кг.

Напомним. бой в Британии остановили из-за жуткой травмы: голова боксера покрылась гематомами.

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