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Алина Дмитрук вышла в финал Юношеских Олимпийских игр-2026 и гарантировала Украине медаль

Украинская шпажистка Алина Дмитрук поборется за золотую медаль Юношеских Олимпийских игр-2026.
Сегодня, 16:10       Автор: Сергей Носенко
Алина Дмитрук / НОК Украины
Алина Дмитрук / НОК Украины

В полуфинале украинка одолела представительницу Омана и завоевала право побороться за золотую награду.

Таким образом, Дмитрук уже гарантировала себе как минимум серебряную медаль.

Ранее украинская спортсменка успешно преодолела групповой этап, одержав шесть побед в шести поединках

 Благодаря этому она напрямую вышла в четвертьфинал, миновав стадию 1/8 финала.

Напомним, Украина выборола первое в истории золото по дзюдо на юношеских Олимпийских играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: золото шпаги

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