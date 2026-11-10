Экс-футболист Сельты оказался в шаге от тюрьмы

Бывший нападающий Сельты Санти Мина приблизился к реальному отбыванию тюремного наказания по делу о сексуальном насилии.

Суд Альмерии предоставил сторонам десять дней для подачи аргументов перед началом процедуры исполнения окончательного приговора.

После завершения этого этапа Мина может получить предписание добровольно явиться в выбранное исправительное учреждение для отбывания наказания.

Верховный суд Испании ранее оставил в силе четырехлетний тюремный срок для футболиста. Его признали виновным в сексуальном насилии в отношении женщины во время инцидента, произошедшего летом 2017 года.

Помимо тюремного наказания, Мина обязан выплатить пострадавшей 25 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Ему также запрещено приближаться к ней ближе чем на 500 метров и связываться с ней в течение 12 лет.

Кстати, имя Санти Мины связано с последним матчем Лионеля Месси за Барселону. 16 мая 2021 года каталонцы принимали Сельту в матче 37-го тура чемпионата Испании и потерпели поражение со счетом 1:2. Месси открыл счет на 28-й минуте, однако Мина ответил двумя голами — на 38-й и 89-й минутах. Летом 2021 года аргентинец покинул каталонский клуб после 21 года в его системе.

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