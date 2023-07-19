Испанский форвард сядет в тюрьму из-за изнасилования

Санти Мина проведет следующие четыре года за решеткой.

Испанский форвард Санти Мина получил окончательный приговор в деле об изнасиловании.

Как сообщает Relevo, аппеляция игрока Сельты Виго была отклонена и теперь он будет вынужден заплатить своей жертве 25 тысяч евро штрафа, а также сядет в тюрьму на 4 года.

Отметим, что Мина изнасиловал девушку во время своего отпуска летом 2017 года в Альмерии.

Попытка футболиста обжаловать приговор базировалась на том, что потерпевшая давала непоследовательные показания, а все чего она хотела это получить денежную компенсацию, однако, суд постановил, что разбежности между показаниями несущественные, а жертва в начале не требовала компенсации ущерба.

Напомним, ранее сообщалось. что футболист, которого оправдали в деле об изнасиловании перешел в французский клуб.

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