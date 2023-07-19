Оправданный по делу об изнасиловании футболист подписал контракт с французским клубом
Бывший защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди пополнил состав французского Лорьяна.
Недавно оправданный по делу об изнасиловании 29-летний футболист присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента.
Как объявил Лорьян на своем официальном сайте, экс-игрок сборной Франции подписал контракт на два сезона - до июня 2025 года.
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Напомним, что Менди не выходил на поле практически два года - с августа 2021 года, из-за расследования дела об изнасилованиях. Недавно суд Честера снял с футболиста обвинения по всем пунктам.
С июля нынешнего года французский защитник находился в статусе свободного агента после завершения контракта с Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Поль Погба поддержал Менди после снятия обвинений в изнасиловании.
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