Оправданный по делу об изнасиловании футболист подписал контракт с французским клубом

Бенжамен Менди, не игравший около двух лет, трудоустроился в Лиге 1.

Бывший защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди пополнил состав французского Лорьяна.

Недавно оправданный по делу об изнасиловании 29-летний футболист присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента.

Как объявил Лорьян на своем официальном сайте, экс-игрок сборной Франции подписал контракт на два сезона - до июня 2025 года.

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Напомним, что Менди не выходил на поле практически два года - с августа 2021 года, из-за расследования дела об изнасилованиях. Недавно суд Честера снял с футболиста обвинения по всем пунктам.

С июля нынешнего года французский защитник находился в статусе свободного агента после завершения контракта с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Поль Погба поддержал Менди после снятия обвинений в изнасиловании.

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