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Погба поддержал Менди после снятия обвинений в изнасиловании

Француз не сомневался в порядочности своего соотечественника.
Сегодня, 12:20
Менди и Погба / Getty Images
Менди и Погба / Getty Images

Хавбек Ювентуса Поль Погба поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений.

"Так рад за тебя, брат... Теперь я хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя.

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С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле", – написал француз в соцсетях.

Напомним, в январе с Менди были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба Бенжамен Менди

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