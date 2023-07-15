Погба поддержал Менди после снятия обвинений в изнасиловании
Француз не сомневался в порядочности своего соотечественника.
Хавбек Ювентуса Поль Погба поддержал Бенжамена Менди после снятия с него обвинений.
"Так рад за тебя, брат... Теперь я хочу, чтобы люди, которые плохо о тебе говорили, очистили твое имя.
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С нетерпением жду момента, когда снова увижу тебя на поле", – написал француз в соцсетях.
Напомним, в январе с Менди были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия.
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