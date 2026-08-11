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Футбол

Монако расторгнет контракт с Погба

Клуб выплатит хавбеку всю причитающуюся зарплату.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Монако принял решение расторгнуть контракт с Полем Погба, пишет Nice-Matin.

Изданпие отмечает, что решение было принято еще до очередной травмы француза.

Несмотря на то, что Погба сыграл за Монако всего шесть матчей, команда выплатит ему всю зарплату за месяцы, оставшиеся по контракту.

Текущее соглашение француза действительно до следующего лета.

Ранее также сообщалось, что форвард Арсенала согласился покинуть команду.

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