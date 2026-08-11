Монако расторгнет контракт с Погба

Монако принял решение расторгнуть контракт с Полем Погба, пишет Nice-Matin.

Изданпие отмечает, что решение было принято еще до очередной травмы француза.

Несмотря на то, что Погба сыграл за Монако всего шесть матчей, команда выплатит ему всю зарплату за месяцы, оставшиеся по контракту.

Текущее соглашение француза действительно до следующего лета.

Ранее также сообщалось, что форвард Арсенала согласился покинуть команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!