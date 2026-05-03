Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года
Поль Погба, который ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, начал новую главу в своей футбольной карьере.
Напомним, что француз отбывал дисквалификацию за допинг и также восстанавливался после травм. Последний раз он выходил на поле в стартовом составе в мае 2023 года.
Хавбек на текущий момент имеет соглашение с французским Монако и накануне впервые за три года вышел в стартовом составе в официальном матче.
1084 - Paul Pogba n'avait plus été titulaire lors d'une rencontre professionnelle depuis 1084 jours, c'était avec la Juventus contre Cremonese le 14 mai 2023. Pogback. #FCMASM https://t.co/evRM5PSqRr— OptaJean (@OptaJean) May 2, 2026
Он появился с первых минут в матче с Мецем в 32-м туре Лиги 1. Добавим, что его контракт с Монако рассчитан до лета 2027 года.
