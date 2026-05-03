iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года

После дисквалификации и травм.
Сегодня, 09:12       Автор: Валентина Чорноштан
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Поль Погба, который ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, начал новую главу в своей футбольной карьере.

Напомним, что француз отбывал дисквалификацию за допинг и также восстанавливался после травм. Последний раз он выходил на поле в стартовом составе в мае 2023 года.

Хавбек на текущий момент имеет соглашение с французским Монако и накануне впервые за три года вышел в стартовом составе в официальном матче.

Он появился с первых минут в матче с Мецем в 32-м туре Лиги 1. Добавим, что его контракт с Монако рассчитан до лета 2027 года.

К слову, на нашем сайте вы можете узнать оценку Трубина в матче против Фамаликау.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако поль погба

Статьи по теме

Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси Барселона продаст игрока, которого называли новым Месси
ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако
ПСЖ расписал ничью с Монако ПСЖ расписал ничью с Монако
Ансу Фати переезжает в чемпионат Англии Ансу Фати переезжает в чемпионат Англии

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
просмотров
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Теннис11:32
Костюк выиграла "тысячник" в Мадриде и установила возрастной рекорд
НБА10:53
Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1
Европа10:30
Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала
Формула 109:54
Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами
Европа09:32
Бавария сравнялась с достижением Байера
Европа09:12
Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года
НХЛ08:49
Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию
НБА08:34
Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон в 7-м матче серии и прошла дальше
НБА08:32
Плей-офф НБА: Филадельфия оказалась сильнее Бостона
Европа08:19
Оценка Трубина против Фамаликау
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK