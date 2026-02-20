Ансу Фати переезжает в чемпионат Англии

Ансу Фати, который сейчас выступает на правах аренды за Монако, может сменить лигу.

Испанский игрок заинтересовал Ноттингем Форест, отмечается, что клуб готов отдать за вингера около 15 миллионов евро.

Английская команда уже связалась с Барселоной по поводу трансфера 23-летнего игрока. Отмечается, что речь идет о полноценном переходе в Форест.

В этом сезоне в чемпионате Испании Фати забил 7 голов в 14 матчах.

К слову, ключевой спонсор Тоттенхэма решил покинуть клуб.

