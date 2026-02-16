Манчестер Сити нашел наследника Силвы

Английский Манчестер Сити нашел замену полузащитнику Бернарду Силве. "Горожане" положили глаз на полузащитника Моргана Гиббса-Уайта, сообщает Football Insider.

Лидер английского Ноттингема стал фаворитом на многолетнюю роль португальца. Манчестер Сити придется выложить 70 млн фунтов и выдержать конкуренцию за Гиббса-Уайта. В частности, на него претендовала бирмингемская Астон Вилла.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт сыграл 35 поединков во всех турнирах, в которых оформил 7 мячей и 4 ассиста. Контракт хавбека с Форест действует до лета 2028 года. "Лесники" 3,5 года назад отдали за него 29,5 млн евро.

Тем временем Манчестер Юнайтед собрался переманить звезду английского Ливерпуля.

