iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кейн обновил рекорд по попаданию в команду недели

Англичанин в девятый раз попал в число лучших.
Сегодня, 19:02       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Немецкое издание Kicker включило Харри Кейна в сборную 22-го тура Бундеслиги.

Накануне Бавария легко расправилась с Вердером, а сам форвард отметился дублем.

Для англичанина это уже девятое попадание в топ-11 в этом сезоне, и это абсолютный рекорд.

Ближайшие преследователи имеют максимум пять попаданий в сборную тура.  Это Майкл Олисе, Давид Раум и Дениз Ундав.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 35 матчей, записав на свой счет 41 гол и 5 ассистов.

Ранее также собственный рекорд обновил Карлос Алькарас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

Статьи по теме

Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж
Кейн определился с будущим Кейн определился с будущим
Бавария намерена продлить контракт с главной звездой команды Бавария намерена продлить контракт с главной звездой команды
Кейн не планирует покидать Баварию Кейн не планирует покидать Баварию

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа19:02
Кейн обновил рекорд по попаданию в команду недели
Европа18:48
Манчестер Сити нашел наследника Силвы
Теннис18:20
Алькарас поднялся на одну строчку в престижном рейтинге
Украина17:49
Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион
Европа17:18
Зинченко выбыл до конца сезона
Формула 116:40
Гран-при Барселоны останется в календаре
Европа16:10
Манчестер Юнайтед внёс в шорт-лист хавбека прямого конкурента
Олимпийские игры15:27
Сборная Украины по биатлону выбрала состав на мужскую эстафету
Лига Чемпионов15:04
Моуринью - о матче с Реалом: "Раненый король опасен"
Европа13:58
Рафинья готов к возвращению на поле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK