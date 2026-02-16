Кейн обновил рекорд по попаданию в команду недели

Англичанин в девятый раз попал в число лучших.

Немецкое издание Kicker включило Харри Кейна в сборную 22-го тура Бундеслиги.

Накануне Бавария легко расправилась с Вердером, а сам форвард отметился дублем.

Для англичанина это уже девятое попадание в топ-11 в этом сезоне, и это абсолютный рекорд.

Ближайшие преследователи имеют максимум пять попаданий в сборную тура. Это Майкл Олисе, Давид Раум и Дениз Ундав.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 35 матчей, записав на свой счет 41 гол и 5 ассистов.

Ранее также собственный рекорд обновил Карлос Алькарас.

