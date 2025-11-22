Кейн не планирует покидать Баварию

Нападающий Баварии Харри Кейн не заинтересован в смене клуба, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что англичанином активно интересуется Барселоны, также есть некоторый интерес со стороны английских клубов.

Однако Кейн счастлив в Мюнхене и предпочел бы остаться в Германии. Форвард проведет переговоры с Баварией прежде, чем рассматривать предложения других клубов.

Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, Кейн предпочел бы продлить соглашение, а не менять клуб.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 22 матча, в которых отличился 26 голами.

Ранее также сообщалось, что форвард Боруссии также может покинуть чемпионат.

