Манчестер Юнайтед прицелился в форварда Боруссии

МЮ ищет нападающего, новым кандидатом стал Гирасси.
Сегодня, 09:32       Автор: Валентина Чорноштан
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Манчестер Юнайтед продолжает искать игроков для усиления состава. На этот раз в виш-лист "красных дьяволов" попал нападающий дортмундской Боруссии Серу Гирасси, сообщает Transfer News Live.

Помимо интереса со стороны Манчестер Юнайтед, за игроком также следят Арсенал и ПСЖ. Как отмечает Transfer News Live, эти две команды могут активизироваться в летнее трансферное окно.

Боруссия готова будет отдать игрока за сумму от 50 миллионов евро.

В этом сезоне Гирасси провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт гвинейца французского происхождения с дортмундской Боруссией действует до конца июня 2028 года.

Добавим, что помимо Гирасси, Манчестер Юнайтед заинтересован ещё в одном игроке из Боруссии.

