Вингер Ливерпуля дал согласие на возвращение в Ювентус

Федерико Кьеза хочет в январе перейти в туринский клуб.

Ювентус работает над возвращением из Ливерпуля вингера Федерико Кьезы.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сам 28-летний футболист уже дал согласие на переход в туринский клуб во время зимнего трансферного окна.

При этом пока между клубами существуют разногласия по поводу формата перехода игрока. "Бьянконери" рассчитывают арендовать итальянского вингера с последующим правом выкупа, тогда как "красные" хотят полноценной продажи уже в январе.

Ожидается, что на следующей неделе стороны проведут прямые переговоры по поводу трансфера.

Напомним, что Кьеза выступал за Ювентус с 2020 по 2024 год, после чего перешел в Ливерпуль.

В нынешнем сезоне итальянец провел в составе английской команды 20 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

