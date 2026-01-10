iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана

"Бьянконери" пополнили список претендентов на хавбека.
Сегодня, 14:52       Автор: Антон Федорцив
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини может покинуть Аталанту из Бергамо. Представители итальянца провели переговоры с туринским Ювентусом, утверждает Николо Скира в X.

"Старая синьора" стала новым потенциальным местом продолжения карьеры. Прежде претендентом на Мальдини был римский Лацио. Однако, руководство "орлов" пока поставило на паузу возможный трансфер хавбека.

В нынешнем сезоне Мальдини провел 11 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Его отец Паоло провел всю карьеру в Милане. Зато дедушка Чезаре на склоне карьеры провел год в рядах Торино.

К слову, ранее Лацио закрыл трансфер хавбека сборной Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус аталанта Даниэль Мальдини

Статьи по теме

Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы
Довбика предложили итальянскому гранду Довбика предложили итальянскому гранду
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны15:45
Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала
Европа15:30
Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
Европа14:52
Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана
Формула 114:51
Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...
Европа14:28
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной
Снукер14:14
Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open
Теннис14:07
Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления
Биатлон13:43
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Олимпийские игры13:37
Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда
Европа13:17
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK