Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини может покинуть Аталанту из Бергамо. Представители итальянца провели переговоры с туринским Ювентусом, утверждает Николо Скира в X.

"Старая синьора" стала новым потенциальным местом продолжения карьеры. Прежде претендентом на Мальдини был римский Лацио. Однако, руководство "орлов" пока поставило на паузу возможный трансфер хавбека.

В нынешнем сезоне Мальдини провел 11 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Его отец Паоло провел всю карьеру в Милане. Зато дедушка Чезаре на склоне карьеры провел год в рядах Торино.

К слову, ранее Лацио закрыл трансфер хавбека сборной Нидерландов.

