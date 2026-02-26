Ювентус напрасно обыграл Галатасарай

Моменты пошли со старта. Перин справился с ударом Санчеса головой, а Гатти отправил мяч выше ворот стамбульцев. Не попал в створ и Копмейнерс. Осимхен заставил поработать кипера Юве выстрелом в дальний.

Далее инициативой завладели "бьянконери". Сначала Чакыр парировал дальний удар Локателли. Далее Консейсан с отскока пробил мимо ворот. Затем удар Йылдыза в ближний угол парировал голкипер.

Повел Юве благодаря пенальти. Одиннадцатиметровый заработал Тюрам, а реализовал Локателли. План туринцев на камбэк едва не сорвал Келли, получив красную карточку за грубый фол в начале второго тайма.

Атаковать Ювентус не прекратил. Фортуна, однако, была на стороне Галатасарая. Но давление подопечных Лучано Спаллетти не прекращалось и принесло плоды на финальном отрезке основного времени.

На 70-й минуте Юве удвоил преимущество. Жегрова отдал Калулу в штрафную, а тот прострелом вывел Гатти на пустые ворота. А перевел матч в овертайм Маккенни, завершивший комбинацию со штрафного.

Но на дополнительные полчаса фарта туринцев не хватило. Галатасарай организовал атаку на исходе первой 15-минутки. Гюндоган отдал на Йылмаза, тот нашел Осимхена, а нападающий с острого угла пробил Перина.

А на исходе овертайма стамбульцы забили второй раз. Йылмаз опередил Осимхена и замкнул передачу Синго. Галатасарай завоевал путевку в 1/8 финала турнира.

Статистика матча Ювентус – Галатасарай предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Ювентус – Галатасарай – 3:2 (доп. время; первый матч – 2:5)

Голы: Локателли, 37 (пенальти), Гатти, 70, Маккенни, 82 – Осимхен, 105+1, Йылмаз, 119

Ожидаемые голы (xG): 5.05 - 2.01

Владение мячом: 47 % - 53 %

Удары: 28 - 16

Удары в створ: 9 – 8

Угловые: 9 - 4

Фолы: 17 - 14

