Реал еще раз обыграл Бенфику и прошел дальше

Матч получился жарким, но без скандалов.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В среду, 25 февраля, Реал и Бенфика встречались в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

В первом матче минимальную победу одержали мадридцы, потому команда Моуринью сразу постаралась вернуть равенство и им это удалось.

Уже на 14-й минуте Рафа открыл счет, но в ответной атаке Тчуамени забил, выведя Реал снова вперед. Далее некоторое время обе команды сбавили темп, а ближе к концу тайма снова бросились в атаку.

Наконец гол забил Гюлер, но взятие ворот отменил VAR, до конца тайма команды создали еще пару моментов. но так и ушли на перерыв при ничейном счете.

Второй тайм также получился очень жарким. Команды играли агрессивно и грубо, не забывая и создавать опасные моменты. В самой концовке матча Винисиус поставил точку в этом противостоянии, а заодно и принеся победу в матче Реалу.

Реал - Бенфика 2:1
Голы: Тчуамени, 16, Винисиус, 80 - Рафа,14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бенфика Лиссабон

