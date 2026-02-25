Моуринью решил смотреть матч своей команды из автобуса

Специалист не явился на стадион.

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью не явился на Бернабеу, пишет El Chiringuito TV.

Напомним, что португалец был дисквалифицирован в первом матче против Реала.

Как сообщалось ранее, португальцу было предложено отдельное место в пресс-зоне стадиона, однако на первый тайм специалист так и не появился.

Позднее стало известно, что Моуринью решил смотреть матч с iPad, сидя в клубном автобусе на парковке возле Бернабеу.

На момент написания новости счет в матче Реал - Бенфика 1:1.

Ранее также Аталанта неожиданно выбила из ЛЧ Боруссию.

