Моуринью решил смотреть матч своей команды из автобуса

Специалист не явился на стадион.
Вчера, 23:12       Автор: Андрей Безуглый
Жозе Моуринью / Getty Images
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью не явился на Бернабеу, пишет El Chiringuito TV.

Напомним, что португалец был дисквалифицирован в первом матче против Реала.

Как сообщалось ранее, португальцу было предложено отдельное место в пресс-зоне стадиона, однако на первый тайм специалист так и не появился.

Позднее стало известно, что Моуринью решил смотреть матч с iPad, сидя в клубном автобусе на парковке возле Бернабеу.

На момент написания новости счет в матче Реал - Бенфика 1:1.

Ранее также Аталанта неожиданно выбила из ЛЧ Боруссию.

