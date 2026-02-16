Трубин оценил сотрудничество с Моуринью

Голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями о главном тренере команды Жозе Моуринью. Украинец доволен опытом работы с "Особенным", сообщает The Athletic.

"Когда видишь его, то он всегда вот такой. Всегда. Это его природное состояние. С возрастом ничего не изменилось, он просто получил еще больше опыта.

Работать с таким невероятным тренером – это уникальный опыт. Главное, что я почерпнул от него – положительное мышление: если у нас есть шанс, то ничего не потеряно. Если это возможно вообще, значит, возможно для нас", – заявил Трубин.

Моуринью вернулся к рулю Бенфики осенью. Под его руководством "орлы" вышли в плей-ин Лиги чемпионов. Решающий гол для продвижения лиссабонцев оформил именно Трубин – в ворота мадридского Реала.

К слову, украинец Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!