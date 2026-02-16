iSport.ua
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной

Украинцы сыграют с первых минут.
Сегодня, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел определился с составом на 24-й тур испанской Ла Лиги. "Красно-белые" примут Барселону в дерби Каталонии.

Начнут в основе матч вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат. На скамейке запасных оказался третий украинец – голкипер Владислав Крапивцов. Основным вратарем Жироны будет Пауло Гассанига.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 17 поединков в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Тем временем Ванат сыграл 20 матчей (7 голов). В активе Крапивцова – 2 поединка на старте сезона.

Кстати, украинец Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.

