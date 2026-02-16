iSport.ua
Автоспорт

Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл

Конюшня осталась без ведущего функционера.
Сегодня, 22:58       Автор: Антон Федорцив
Ред Булл / Red Bull Content Pool
Ред Булл / Red Bull Content Pool

Главный конструктор Ред Булл Крэйг Скиннер завершил сотрудничество с командой. Британский инженер подал в отставку, сообщает RacingNews365.

Менеджер проработал в конюшне 20 лет. Скиннер ушел по собственному желанию, а его заявление не связано с волной увольнений в Ред Булл. Раньше он работал в командах Джордан и Уильямс.

Скиннер присоединился к Ред Булл в 2006 году. Начал он с должности инженера по вычислительной гидродинамике, а на роль главного конструктора перешел из отдела аэродинамики. Именно британец был одним из создателей чемпионского болида RB19.

Тем временем пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил приглашение в Формулу E от директора серии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Крэйг Скиннер

