Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл

Главный конструктор Ред Булл Крэйг Скиннер завершил сотрудничество с командой. Британский инженер подал в отставку, сообщает RacingNews365.

Менеджер проработал в конюшне 20 лет. Скиннер ушел по собственному желанию, а его заявление не связано с волной увольнений в Ред Булл. Раньше он работал в командах Джордан и Уильямс.

Скиннер присоединился к Ред Булл в 2006 году. Начал он с должности инженера по вычислительной гидродинамике, а на роль главного конструктора перешел из отдела аэродинамики. Именно британец был одним из создателей чемпионского болида RB19.

Тем временем пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил приглашение в Формулу E от директора серии.

