Феррари готовит мотор с технологией Мерседеса и Ред Булл

Феррари хотят повторить конструкцию двигателя Мерседеса и Ред Булл, которую ФИА признала, пишет инсайдер Лео Туррини.

Отмечается, что оба производителя намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1), что может помочь выигрывать 0,3–0,4 секунды за круг. При этом ФИА заявила, что команды придерживались правил при создании силовой установки.

Хонда, Феррари и Ауди не согласились с решением, из-за чего Феррари решили создать аналогичный мотор, считая, что если Ред Булл и Мерседес не наказали за это, проблем у Скудерии не будет, и они смогут реализовать аналогичное решение в конструкции двигателя.

Добавим, что новое решение будет реализовано только в конструкции силовой установки 2027 года. В этом сезоне за счет термического расширения материалов степень сжатия позволит получить преимущество в мощности лишь на 5–10 л.с.

