НХЛ: Флорида победила Бостон, Сан-Хосе уступил Колорадо
В ночь на четверг, 5 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 февраля
Флорида – Бостон – 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы:
1:0 – 4 Луостаринен
1:1 – 7 Эйссимонт (Линдхольм, Стивс)
1:2 – 12 Эйссимонт (Пик, Хуснутдинов)
2:2 – 21 Балинскис (Лунделль, Мэттью Ткачак)
3:2 – 22 Мэттью Ткачак (Балинскис, Лунделль)
4:2 – 38 Лунделль (Райнхарт)
4:3 – 47 Кастелик (Линдхольм, Макэвой)
4:4 – 50 Миттлстадт (Гики, Пастрняк)
Виннипег – Монреаль – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 6 Коннор (Шайфли, Виларди)
1:1 – 16 Капанен (Слафковски, Добсон)
1:2 – 25 Андерсон (Галлахер, Страбл)
1:3 – 26 Хатсон (Галлахер, Андерсон)
1:4 – 50 Галлахер (Болдук, Дак)
1:5 – 59 Дано (Добсон, Андерсон)
Коламбус – Чикаго – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 4 Веренски (Койл, Силлинджер)
2:0 – 12 Проворов (Марчмент, Фантилли)
3:0 – 25 Хейнен (Койл)
4:0 – 55 Монахан
Нэшвилл – Миннесота – 5:6 (3:3, 1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 1 Болди (Эрикссон Эк, Богосян)
0:2 – 3 Болди (Зукарелло-Асен, К. Хьюз)
1:2 – 9 Форсберг (Маршессо, Йоси)
1:3 – 13 Болди (Фэйбер, К. Хьюз)
2:3 – 16 Стэмкос (О′Райлли, Форсберг)
3:3 – 18 Хаула (Пербикс, Маршессо)
4:3 – 21 Евангелиста (О′Райлли, Стэмкос)
4:4 – 36 Тренин
4:5 – 55 Тарасенко (Юров, Миддлтон)
5:5 – 55 Йоси (Стэмкос, О′Райлли)
5:6 – 64 Сперджен (Капризов, Болди)
Колорадо – Сан-Хосе – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 – 21 Лехконен (Макар, Ничушкин)
2:0 – 35 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон)
2:1 – 41 Лильегрен (Клингберг, Веннберг)
2:2 – 43 Курашев
3:2 – 52 Мэнсон (Маккиннон, Ничушкин)
4:2 – 58 Нелсон
Юта – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 1 Дурзи
2:0 – 8 Шмалц (Келлер, Хэйтон)
3:0 – 44 Гюнтер
3:1 – 55 Ларкин (Зайдер, ван Римсдайк)
4:1 – 57 Келлер (Крауз, Шмалц)
Даллас – Сент-Луис – 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Шайбы:
0:1 – 7 Бучневич (Фолк, Кайру)
1:1 – 11 Робертсон (Хейсканен, Рантанен)
1:2 – 18 Кайру (Такер, Фолк)
2:2 – 21 Дюшен (Бенн, Харли)
3:2 – 23 Бурк (Хинтц, Робертсон)
4:2 – 31 Бенн (Линделль, Дюшен)
4:3 – 51 Снаггеруд
4:4 – 55 Торопченко (Снаггеруд, Броберг)
5:4 – 59 Бенн (Хейсканен)
Вегас – Ванкувер – 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 – 25 Айкел (Стоун, Андерссон)
2:0 – 26 Райнхарт (Теодор, Боумэн)
2:1 – 27 Петтерссон (Блюгерс, Эхгрен)
3:1 – 27 Барбашев (Айкел, Стоун)
3:2 – 39 Жозеф (Блюгерс, Гарланд)
4:2 – 42 Дорофеев (Марнер)
5:2 – 43 Хольц (Лоузон, Колесар)
Лос-Анджелес – Сиэтл – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 7 Кузьменко (Фиала, Кларк)
1:1 – 9 Райт (Уинтертон)
1:2 – 10 Ларссон (Годро, Стивенсон)
1:3 – 15 Данн (Стивенсон, Макканн)
2:3 – 30 Кузьменко (Фиала, Кемпе)
2:4 – 45 Райт (Какко, Годро)
Калгари – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 3 Юбердо (Гридин, Уигар)
1:1 – 5 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
2:1 – 14 Гридин (Кули, Уигар)
3:1 – 31 Зари (Кадри, Уайтклауд)
3:2 – 38 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
3:3 – 44 Капанен (Бушар, Подколзин)
4:3 – 46 Ломберг (Уайтклауд, Кадри)
