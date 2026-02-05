iSport.ua
Тер Штегену предстоит операция. Стало известно, на сколько выбыл игрок

Травма голкипера может вернуть его в Барселону раньше срока.
5 февраля, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны, который сейчас на правах аренды выступает за Жирону, Марк-Андре тер Штеген получил травму.

Немецкого вратаря ожидает хирургическое вмешательство после повреждения, которое он получил в матче с Овьедо.

Добавим, что тер Штегена диагностирован надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий. После операции ему предстоит восстанавливаться около 2-3 месяцев, сообщает Sport.

Отмечается, что столь длительное отсутствие может повлиять на то, что Жирона разорвёт контракт с 33-летним немцем, и он вернётся в Барселону.

К слову, Барселона вышла в полуфинал Кубка Испании.

