НБА: Бостон крупно обыграл Хьюстон, Сан-Антонио победило Оклахому
В ночь на четверг, 5 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 5 февраля
Нью-Йорк - Денвер - 134:127 OT (28:30, 27:23, 33:29, 20:26, 11:11, 15:8)
Нью-Йорк: Брансон (42 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Таунс (24 + 12 подборов), Ануноби (20 + 8 подборов), Кларксон (11), Бриджес (5) — старт; Шэмет (16), Робинсон (10 + 8 подборов), Диавара (5), Колек (1), Хукпорти (0), Маккаллар (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (39 + 6 передач), Йокич (30 + 14 подборов + 10 передач), Уотсон (10), К. Браун (6 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (0) — старт; Хардуэй (19), Стротер (11), Б. Браун (10), Валанчюнас (2).
Торонто – Миннесота – 126:128 (35:32, 37:27, 32:35, 22:34)
Торонто: Ингрэм (25), Куикли (23 + 8 передач), Барнс (22 + 10 подборов + 8 передач), Мюррэй-Бойлс (13), Барретт (13) — старт; Мамукелашвили (14), Шэд (7), Дик (6), Уолтер (3).
Миннесота: Эдвардс (30 + 8 подборов), Макдэниэлс (19), Рэндл (17), Дивинченцо (15), Гобер (10 + 12 подборов) — старт; Хайлэнд (20 + 7 подборов), Рид (17 + 8 подборов), Кларк (0), Инглс (0), Джузэнг (0).
Милуоки - Новый Орлеан - 141:137 OT (30:34, 33:36, 36:34, 29:24, 13:9)
Милуоки: Роллинз (27), Грин (20), Тернер (16 + 9 подборов), Коффи (16), Кузма (7 + 9 передач) — старт; Портер (18 + 9 передач + 5 перехватов), Нэнс (16), Трент (13), Симс (8), Джексон (0).
Новый Орлеан: Мерфи (44 + 6 передач), Бей (22), Уильямсон (20 + 8 передач), Джонс (7), Куин (6 + 7 передач) — старт; Фирс (13), Альварадо (9), Мисси (7 + 7 подборов), Маткович (7), Пиви (2).
Хьюстон – Бостон – 93:114 (17:18, 25:31, 21:36, 30:29)
Хьюстон: Дюрэнт (15), Смит (13), Шенгюн (13 + 9 подборов), Томпсон (11), Исон (10) — старт; А. Холидэй (9), Шеппард (9), Капела (4), Грин (3), Кроуфорд (2), Дэвисон (2), Окоги (2), Тэйт (0).
Бостон: Уайт (28 + 8 передач), Гарза (19), Шайерман (15 + 10 подборов), Харпер (11 + 9 подборов), Кета (10 + 19 подборов + 5 блок-шотов) — старт; Притчард (27 + 7 передач), Уолш (2), Гонсалес (2), Майнотт (0), Тиллман (0), Шульга (0).
Сан-Антонио – Оклахома – 116:106 (39:26, 34:32, 22:27, 21:21)
Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 14 подборов), Фокс (15 + 10 передач), Касл (14), Шэмпени (8), Васселл (5) — старт; К. Джонсон (25), Брайан (11), Барнс (9 + 7 подборов), Корнет (4 + 15 подборов), Маклафлин (3).
Оклахома: К. Уильямс (25 + 9 подборов), Джейлин Уильямс (24 + 12 подборов), Уиггинс (20 + 6 передач + 5 перехватов), Уоллес (13), Джо (2) — старт; Барнхайзер (14), Янгблад (5), Карлсон (3 + 7 подборов).
Сакраменто – Мемфис – 125:129 (31:28, 26:30, 34:31, 34:40)
Сакраменто: Сабонис (24 + 15 подборов), Дерозан (20), Уэстбрук (13), Лавин (11), Хантер (9) — старт; Клиффорд (14), Монк (13), Картер (10), Рейно (6), Кардуэлл (5 + 11 подборов).
Мемфис: Джером (28 + 7 передач), Уэллс (18), Джексон (16 + 7 подборов), Альдама (12), Кауард (5 + 7 подборов + 6 передач) — старт; Спенсер (20), Колдуэлл-Поуп (15), Проспер (8), Смолл (5), Мэйшэк (2).
Клипперс - Кливленд - 91:124 (18:36, 24:26, 26:32, 23:30)
Клипперс: Ленард (25 + 7 подборов), Коллинз (19 + 7 подборов), Б. Лопес (5), Сэндерс (4), Данн (2 + 6 передач) — старт; Браун (10), Нидерхойзер (10 + 8 подборов), Д. Джонс (7), Миллер (5), Богданович (2), Кристи (2), Батюм (0), Вашингтон (0).
Кливленд: Митчелл (29 + 9 передач), Тайсон (17), Меррилл (11), Аллен (10 + 11 подборов), Уэйд (5) — старт; Шредер (11 + 6 передач), Нэнс (8), Брайант (8 + 8 подборов), Портер (7), Эллис (6), Проктор (6), Томлин (4), Энаруна (2).
