Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы

Контракт до 2031 года не мешает переходу.
5 февраля, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

Морган Роджерс может сменить команду летом 2026 года. Об этом сообщает TeamTalk.

По имеющейся информации, за 23-летним англичанином следят Ливерпуль, мерсисайдцы могут отдать около 100 миллионов фунтов за подписание вингера.

Отмечается, что в Астон Вилле считают, что Роджерс не уйдет и продолжит карьеру в клубе из Бирмингема.

Добавим, что контракт Моргана из командой рассчитан до лета 2031 года. В этом сезоне в АПЛ игрок забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах.

