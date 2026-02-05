Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы

Контракт до 2031 года не мешает переходу.

Морган Роджерс может сменить команду летом 2026 года. Об этом сообщает TeamTalk.

По имеющейся информации, за 23-летним англичанином следят Ливерпуль, мерсисайдцы могут отдать около 100 миллионов фунтов за подписание вингера.

Отмечается, что в Астон Вилле считают, что Роджерс не уйдет и продолжит карьеру в клубе из Бирмингема.

Добавим, что контракт Моргана из командой рассчитан до лета 2031 года. В этом сезоне в АПЛ игрок забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 24 матчах.

