Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна

Жаке подпишет 5-летний контракт.
Сегодня, 12:55       Автор: Валентина Чорноштан
Жереми Жаке / Getty Images
Ливерпуль подпишет центрального защитника Ренна Жереми Жаке.

Как сообщает RMC Sport, в понедельник, 2 февраля, француз прибудет в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

В общей сложности мерсисайдцы заплатят 60 миллионов евро плюс 12 миллионов евро бонусами Ренну за 20-летнего футболиста.

Тем временем Арсенал потерял чемпиона Европы до конца сезона.

