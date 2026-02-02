Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна

Ливерпуль подпишет центрального защитника Ренна Жереми Жаке.

Как сообщает RMC Sport, в понедельник, 2 февраля, француз прибудет в Англию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

В общей сложности мерсисайдцы заплатят 60 миллионов евро плюс 12 миллионов евро бонусами Ренну за 20-летнего футболиста.

