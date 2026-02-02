Богачук после победы над Бутаевым: Я обязан был выиграть ради своего народа

Накануне состоялся поединок в андеркарде шоу Zuffa Boxing 2 в Meta Apex Center в Лас-Вегасе между украинским боксером Сергеем Богачуком и россиянином Раджабом Бутаевым.

Бой длился 10 раундов и завершился победой Богачука раздельным решением судей: 96-94, 96-94, 94-96.

Сначала он обменивался ударами, а затем в третьем раунде включил чистый бокс – стойка шульги, определённые изменения… Ты был этим удивлён?

"Я был готов к этому поединку. Я знаю, откуда он. Это европейский игровой стиль. Он умеет думать в ринге. Но я знал, что готов к этому. Я был готов к тому, что он начнёт "играть" со мной. Это не было какой-то большой новостью. Я готов к любому стилю".

Я хочу сказать спасибо своей поддержке, моим побратимам из Украины. Я чувствую вашу поддержку, спасибо. Слава Украине! Знаете, в чём разница? Для него это был поединок, для меня – война. Каждый раунд был войной. Я хотел выиграть, я обязан был выиграть ради своего народа. Я не мог проиграть.

Также в рамках Zuffa Boxing принимал участие бывший чемпион мираа в полутяжёлом весе Александр Гвоздик.

