Богачук проведет бой против россиянина

Украинец будет драться уже очень скоро.
Сегодня, 10:17       Автор: Василий Войтюк
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Промоушн Zuffa Boxing официально подтвердил, что боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-3, 24 KO) на шоу 1 февраля проведет свой очередной поединок.

Его соперником станет россиянин Раджаб Бутаев (16-1, 12 KO). Бой пройдет в среднем весе.

Поединок будет 10-раундовым и пройдет в Лас-Вегасе.

Главным событием вечера станет бой в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).

