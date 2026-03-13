Жанмонно завоевала второй Малый хрустальный глобус в сезоне

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтах.

Француженка заняла третье место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира-2025/26 в эстонском Отепяя и добавила себе в актив 60 очков. Отрыв от своей ближайшей преследовательницы в зачете спринтов Суви Минккинен она увеличила до 91 балла.

Последний в сезоне спринт состоится на этапе в норвежском Холменколлене, и даже в случае победы в нем финская биатлонистка получит только 90 очков и уже не сможет обойти свою французскую соперницу.

Зачет женских спринтов Кубка мира-2025/26:

Лу Жанмонно (Франция) - 376 Суви Минккинен (Финляндия) - 285 Ханна Эберг (Швеция) - 255 Эльвира Эберг (Швеция) - 255 Лиза Виттоцци (Италия) - 248

50. Кристина Дмитренко (Украина) - 32

Отметим, что для Жанмонно этот Малый хрустальный глобус стал вторым в сезоне. Ранее француженка выиграла зачет индивидуальных гонок.

