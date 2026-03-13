iSport.ua
Русский Українська

Жанмонно завоевала второй Малый хрустальный глобус в сезоне

Французская биатлонистка досрочно выиграла зачет спринтерских гонок.
Сегодня, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Лу Жанмонно / Getty Images

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно стала обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтах.

Француженка заняла третье место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира-2025/26 в эстонском Отепяя и добавила себе в актив 60 очков. Отрыв от своей ближайшей преследовательницы в зачете спринтов Суви Минккинен она увеличила до 91 балла.

Читай также: Все украинки финишировали вне зачетной зоны спринта в Отепяя

Последний в сезоне спринт состоится на этапе в норвежском Холменколлене, и даже в случае победы в нем финская биатлонистка получит только 90 очков и уже не сможет обойти свою французскую соперницу.

Зачет женских спринтов Кубка мира-2025/26:

  1. Лу Жанмонно (Франция) - 376
  2. Суви Минккинен (Финляндия) - 285
  3. Ханна Эберг (Швеция) - 255
  4. Эльвира Эберг (Швеция) - 255
  5. Лиза Виттоцци (Италия) - 248

...

50. Кристина Дмитренко (Украина) - 32

Отметим, что для Жанмонно этот Малый хрустальный глобус стал вторым в сезоне. Ранее француженка выиграла зачет индивидуальных гонок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону женский спринт Лу Жанмонно

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
Все украинки финишировали вне зачетной зоны спринта в Отепяя Все украинки финишировали вне зачетной зоны спринта в Отепяя
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026 Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры22:50
Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Биатлон21:59
Жанмонно завоевала второй Малый хрустальный глобус в сезоне
Бокс21:27
"Это будет высшим достижением": Верховен поделился планом на бой с Усиком
Европа20:52
Шевченко посетил тренировочную базу Милана
Украина20:20
УПЛ: Карпаты разгромили Полтаву, Динамо победило Оболонь
Украина19:58
Динамо с историческим голом Ярмоленко обыграло Оболонь
Бокс19:29
"Сменил курс": Уайлдер отреагировал на свое отсутствие в списке последних соперников Усика
Украина18:45
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко превзошел Селезнева и поднялся на чистое третье место
Теннис18:38
Калинина вышла в полуфинал третьего турнира в Анталье
Биатлон18:15
Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK