Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования

После победы в общем зачете француз добавил в свою коллекцию еще один трофей.
Сегодня, 20:38       Автор: Игорь Мищук
Эрик Перро / Getty Images
Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования в сезоне-2025/26.

Француз выиграл зачет этой дисциплины, набрав 412 очков и опередив на 69 баллов шведа Себастьяна Самуэльссона.

Лучшим среди украинских биатлонистов в пасьютах стал Виталий Мандзин, который занял 19-е место.

Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования, мужчины

  1. Эрик Перро (Франция) - 412
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 343
  3. Стурла Легрейд (Норвегия) - 329
  4. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) - 319
  5. Эмильен Жаклен (Франция) - 313
  6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) - 301
  7. Мартин Понсилуома (Швеция) - 298
  8. Томмазо Джакомель (Италия) - 296
  9. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 264
  10. Фабьен Клод (Франция) - 235

19. Виталий Мандзин (Украина) - 104
26. Дмитрий Пидручный (Украина) - 83

Напомним, ранее Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

