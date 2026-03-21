Перро взял Малый хрустальный глобус в гонках преследования
После победы в общем зачете француз добавил в свою коллекцию еще один трофей.
Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования в сезоне-2025/26.
Француз выиграл зачет этой дисциплины, набрав 412 очков и опередив на 69 баллов шведа Себастьяна Самуэльссона.
Лучшим среди украинских биатлонистов в пасьютах стал Виталий Мандзин, который занял 19-е место.
Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования, мужчины
- Эрик Перро (Франция) - 412
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 343
- Стурла Легрейд (Норвегия) - 329
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) - 319
- Эмильен Жаклен (Франция) - 313
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) - 301
- Мартин Понсилуома (Швеция) - 298
- Томмазо Джакомель (Италия) - 296
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 264
- Фабьен Клод (Франция) - 235
…
19. Виталий Мандзин (Украина) - 104
26. Дмитрий Пидручный (Украина) - 83
Напомним, ранее Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!